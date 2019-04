Caracas (dpa) - Der aus einem Hausarrest befreite venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López hat Bürger wie Militärs des Landes aufgerufen, sich der «Operation Freiheit» zum Sturz der sozialistischen Regierung anzuschließen.

«Alle Venezolaner, die sich Freiheit wünschen, sollen kommen», erklärte López vor Journalisten nahe dem Militärstützpunkt La Carlota in der Hauptstadt Caracas. «In diesem Moment sollen alle Venezolaner, mit Uniform und ohne, auf die Straße.»

«Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaido befreit», schrieb Lopez auf Twitter. Auf Fotos soll er gemeinsam mit Guaido und Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas zu sehen gewesen sein. «Jetzt ist die Stunde, um die Freiheit zu erringen», schrieb Lopez auf Twitter. «Kraft und Glaube.»

Der Gründer der Oppositionspartei Voluntad Popular sitzt seit 2014 in Haft. Damals waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Anstachelung zur Gewalt zu fast 14 Jahren Haft. Zuletzt saß der Oppositionsführer im Hausarrest. Zahlreiche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen sehen in Lopez einen politischen Gefangenen.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt drängen. Am Dienstagmorgen hatte Guaidó erklärt, die «Operation Freiheit» gehe jetzt in die entscheidende Phase. Gleichzeitig zeigte er sich mit seinem politischen Ziehvater López, der die vergangenen Jahre im Hausarrest verbracht hatte und nach eigenen Angaben nun von Soldaten befreit wurde. Das Militär stand bisher mehrheitlich hinter Maduro.

Die regierenden Sozialisten riefen ihre Anhänger zur Verteidigung des Präsidentenpalastes Miraflores auf. «Genossen, die Rechten wollen dem Volk seine Erfolge entreißen. Ich lade alle ein - das Volk von Venezuela, die Milizen, die sozialistische Partei - zum Palast von Miraflores zu kommen, um die Revolution, Nicolás und das Erbe von Hugo Chávez zu verteidigen», sagte der Präsident der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung und einflussreiche Parteifunktionär Diosdado Cabello am Dienstag.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino gelobte der Regierung von Maduro die Treue. «Die Streitkräfte verteidigen die Verfassung und die legitimen Autoritäten», schrieb er auf Twitter. «Alle militärischen Einheiten melden Normalität in ihren Kasernen und Stützpunkten und befinden sich unter der Befehlsgewalt ihrer Kommandeure.»