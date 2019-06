Die beiden wollen anschließend am Nachmittag gemeinsam vor die Presse treten. Bereits am Vormittag kommen May und Trump auch mit Wirtschaftsbossen aus beiden Ländern zusammen, um über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien zu sprechen. Es werden heftige Proteste gegen Trump erwartet. Britischen Medienberichten zufolge wird mit 250.000 Demonstranten im Zentrum Londons gerechnet.

May hatte nach einem monatelangen Machtkampf rund um den Brexit am 24. Mai ihren Rücktritt angekündigt. Ihr Dauerrivale, der Brexit-Hardliner und ehemalige Außenminister Boris Johnson, brachte sich umgehend als möglicher Nachfolger in Stellung und drohte mit einem EU-Austritt ohne Abkommen.

Trump hatte sich kurz vor seinem Staatsbesuch in zwei Interviews mit britischen Zeitungen in die Brexit-Debatte eingemischt. Dort tat er unter anderem seine Sympathie für Johnson als Nachfolger von May kund und empfahl notfalls einen «No-Deal»-Brexit.

Am Montag hatte Trump außerdem kurz vor seiner Landung in London den Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, auf Twitter scharf angegriffen, was ebenfalls Irritationen auslöste.

Der US-Präsident ist gemeinsam mit First Lady Melania zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Am Montag hatten die Trumps diverse Termine mit Mitgliedern des Königshauses.