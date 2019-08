Einmal im Jahr darf man in der kleinen spanischen Stadt Buñol während der traditionsreichen Tomatenschlacht «La Tomatina» komplett durchdrehen.

Baden in Tomaten: Ein Festteilnehmer bei der traditionsreichen Tomatenschlacht «La Tomatina».

Jedes Jahr kommen Tausende von Spaniern und Besuchern aus aller Welt in die kleine spanische Stadt Buñol, um an der Tomatenschlacht teilzunehmen.

Rutschpartie: 150 Tonnen Tomaten verwandeln die kleine Stadt Buñol bei Valencia in glitschiges Terrain. Foto: Alberto Saiz/AP

