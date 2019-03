Tod von vermissten Bergsteigern am Nanga Parbat bestätigt

Auf 5900 Meter Höhe gefunden

Islamabad (dpa) - Am Nanga Parbat, einem der höchsten Berge der Welt, sind die Leichen von zwei europäischen Bergsteigern entdeckt worden. Italiens Botschafter in Pakistan betätigte am Samstag auf Twitter den Tod des Italieners Danile Nardi und des Schotten Tom Ballard.