Tierärzte finden Menschenarme und Armbanduhr in Hai

Horrorfund auf La Réunion

Saint-Denis (dpa) - Forscher haben Medienberichten zufolge auf der französischen Insel La Réunion menschliche Überreste in einem Hai gefunden. Die Tierärzte hätten zwei Arme in einem Tigerhai entdeckt, berichteten Medien übereinstimmend am Samstag.