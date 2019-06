Suche nach drei Krokodilen hält Kirchheim unter Teck in Atem

Seen gesperrt

Kirchheim unter Teck (dpa) - Eine Spaziergängerin will in einem See in Baden-Württemberg drei kleine Krokodile gesehen haben. Damit hat sie eine Suchaktion und die Sperrung der drei Bürgerseen in Kirchheim unter Teck ausgelöst.