Sturzflut reisst Schülergruppe in Jordanien in den Tod

Unglück am Toten Meer

Kairo (dpa) - Eine plötzliche Überflutung hat in Jordanien am Donnerstag mindestens 17 Menschen in den Tod gerissen. Die Fluten hätten eine Gruppe Schüler und ihre Lehrer bei einem Ausflug mitgerissen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Petra Zivilschutzvertreter.