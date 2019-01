Spaziergänger sind in Warnemünde an der aufgewühlten Ostsee unterwegs.

Spaziergänger sind in Warnemünde an der aufgewühlten Ostsee unterwegs. Foto: Bernd Wüstneck

Kleiner Farbtupfer: Passanten mit Regenschirmen überqueren bei Wind und Regen eine Kreuzung in der Frankfurter Innenstadt.

Kleiner Farbtupfer: Passanten mit Regenschirmen überqueren bei Wind und Regen eine Kreuzung in der Frankfurter Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst

Eine Spaziergängerin geht im Sturm über den Nordseestrand. An der Küste wird eine Sturmflut erwartet.

Eine Spaziergängerin geht im Sturm über den Nordseestrand. An der Küste wird eine Sturmflut erwartet. Foto: Carsten Rehder

Während des Sturms in der Nacht bewegt der Wind das Wasser im Verbindungshafen unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven. Die niedersächsische Nordseeküste bereitet sich auf Sturm und deutlich erhöhte Wasserstände vor.

Während des Sturms in der Nacht bewegt der Wind das Wasser im Verbindungshafen unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven. Die niedersächsische Nordseeküste bereitet sich auf Sturm und deutlich erhöhte Wasserstände vor. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Ein Schild warnt in der Fußgängerzone ovn Füssen vor Dachlawinen.

Ein Schild warnt in der Fußgängerzone ovn Füssen vor Dachlawinen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand