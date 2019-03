SPD-Chefin Nahles ruft zu Engagement für Europa auf

SPD-Europakonvent in Berlin

Berlin (dpa) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat auf einem Parteikonvent zum Kampf gegen rechtspopulistische Parteien in Europa aufgerufen. Die SPD werde mit Herzblut für Europa kämpfen, sagte Nahles am Samstag in Berlin.