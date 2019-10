Brand in einem Sonderzug eines privaten Bahnunternehmens in Berlin: Mehrere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt.

Wann es zu einem Ergebnis kommen werde, sei noch nicht absehbar, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montagmorgen. Das Feuer war am Samstagabend in dem Zug mit insgesamt 700 Fans des SC Freiburg an Bord ausgebrochen, der dann beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen kam. Ein Waggon brannte lichterloh. Vier Menschen wurden verletzt, drei von ihnen wurden im Krankenhaus wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Am Wochenende wurde seitens der Fanorganisation Supporters Crew Freiburg über einen technischen Defekt spekuliert. Das private Unternehmen Schweizer Centralbahn AG, um deren Zug es sich handelt, schließt dies nach eigenen Angaben aus. Außerdem gab es Gerüchte, dass auch Pyrotechnik aus dem Besitz von Fans eine Rolle gespielt haben könnte.