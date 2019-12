Wildschweine am Stadtrand von Warschau: Polen gehört in Europa neben Rumänien, Ungarn und dem Baltikum zu den besonders von Afrikanische Schweinepest betroffenen Regionen.

Wildschweine am Stadtrand von Warschau: Polen gehört in Europa neben Rumänien, Ungarn und dem Baltikum zu den besonders von Afrikanische Schweinepest betroffenen Regionen. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Proben für den Ernstfall: Ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebs Vetcon simuliert an einem Modellschwein die Tötung eines Hausschweins mit einer Elektrozange.

Proben für den Ernstfall: Ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebs Vetcon simuliert an einem Modellschwein die Tötung eines Hausschweins mit einer Elektrozange. Foto: Ronald Bonß/dpa-Zentralbild/dpa

Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Deutschland heran.

Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Deutschland heran. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Eine Mitarbeiterin des Amtstierärztlichen Dienstes Dresden steht in einem Landwirtschaftsbetrieb vor einer Ferkeltötungsstation.

Eine Mitarbeiterin des Amtstierärztlichen Dienstes Dresden steht in einem Landwirtschaftsbetrieb vor einer Ferkeltötungsstation. Foto: Ronald Bonß/dpa-Zentralbild/dpa