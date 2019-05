Auf dem Rastplatz Ronshausen an der A4 liegt Schnee. Ein von Norden kommende Kaltfront sorgt in fast ganz Deutschland für ein deutlich unterkühltes Wochenende.

In Thüringen war auf den Autobahnen 4,9, 71 und 72 am Samstagmorgen der Winterdienst unterwegs, um Glätte zu verhindern. Vielerorts schneite es nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei kräftig, auf der Schmücke lagen am Morgen sechs Zentimeter Neuschnee.

Auch in den Mittelgebirgsregionen Hessens setzte am frühen Morgen Schneefall ein. Im Südwesten sollte die Schneefallgrenze am Sonntagmorgen auf 600 Meter sinken. Bis Samstagabend sollte die Kaltfront auch die Alpen erreichen und dort für Schnee auch in niedrigeren Lagen sorgen.