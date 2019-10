Salvini führt Großkundgebung gegen Regierung in Italien an

200.000 Teilnehmer erwartet

Rom (dpa) - Eineinhalb Monate nach dem Antritt der neuen Regierung in Italien führt der Rechtspopulist und geschasste Innenminister Matteo Salvini am Samstag eine Großkundgebung gegen die derzeitige Koalition an.