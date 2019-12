Regenschauer am Weihnachtstag nicht ausreichend gegen Brände

Buschfeuer in Australien

Sydney (dpa) - Leichte Regenschauer am Weihnachtstag haben die Sorgen vor einer Ausweitung der Buschfeuer in Australien nicht gelöscht. Stattdessen befürchteten die Feuerwehren am Mittwoch, dass sich zwei massive Buschbrände in den Blue Mountains westlich von Sydney bis zum Wochenende zu einem «Megabrand» vereinigen könnten.