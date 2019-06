Politisches Tabu in China: 30 Jahre Tian'anmen-Massaker

Gedenken nur in Hongkong

Peking (dpa) - Strenge Sicherheitsvorkehrungen prägen an diesem Dienstag den 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China. In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Truppen der Volksbefreiungsbewegung die wochenlangen friedlichen Proteste in Peking nieder.