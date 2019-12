«Ocean Viking» erreicht Tarent mit 159 Migranten an Bord

Rettung vor libyscher Küste

Rom (dpa) - Das Rettungsschiff «Ocean Viking» mit 159 Migranten an Bord hat am Montagabend den süditalienischen Hafen Tarent (Taranto) erreicht. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Dienstagmorgen mit.