New York will Fahrzeug-Maut in Manhattan einführen

Erste US-Metropole macht Ernst

New York (dpa) - Als erste US-Metropole will New York in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut einführen. Das elektronische Abgabesystem für den unteren Teil Manhattans wurde von der Regierung des Bundesstaates New York in ihrem Haushaltsplan verabschiedet, wie die «New York Times» berichtete.