Beinhart in der Vertretung britischer Sonderinteressen: Die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher bei einem Wirtschaftsgipfel im Jahr 1984.

Beinhart in der Vertretung britischer Sonderinteressen: Die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher bei einem Wirtschaftsgipfel im Jahr 1984. Foto: UPI

Noch gehört sie dazu: Die britische Premierministerin Theresa May (M.) im Gespräch mit der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite und Mark Rutte (r.), Ministerpräsident der Niederlande, beim EU-Gipfel.

Noch gehört sie dazu: Die britische Premierministerin Theresa May (M.) im Gespräch mit der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite und Mark Rutte (r.), Ministerpräsident der Niederlande, beim EU-Gipfel. Foto: Frank Augstein/AP

Volles Rohr: Eine Anti-Brexit-Demonstrantin spricht in London durch ein Megafon.

Volles Rohr: Eine Anti-Brexit-Demonstrantin spricht in London durch ein Megafon. Foto: Frank Augstein/AP

Eine ihrer letzten Dienstfahrten als Premierministerin? Theresa May verlässt das Unterhaus.

Eine ihrer letzten Dienstfahrten als Premierministerin? Theresa May verlässt das Unterhaus. Foto: Victoria Jones/PA Wire

Foto: Jessica Taylor/House of Commons/AP

Theresa May (Mitte l), Premierministerin von Großbritannien, im britischen Parlament.

Theresa May (Mitte l), Premierministerin von Großbritannien, im britischen Parlament. Foto: Jessica Taylor/House of Commons/AP

Foto: House of Commons/PA

Hält derzeit die Fäden in der Hand: John Bercow, Parlamentssprecher des Unterhauses.

Hält derzeit die Fäden in der Hand: John Bercow, Parlamentssprecher des Unterhauses. Foto: House of Commons/PA

Dritter Anlauf für ihren Deal? Premierministerin Theresa May im Unterhaus.

Dritter Anlauf für ihren Deal? Premierministerin Theresa May im Unterhaus. Foto: Jessica Taylor/UK Parliament

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen.

Das teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag im Unterhaus mit. Fraglich ist jedoch, ob Parlamentspräsident John Bercow mitspielt.

Der hatte am Mittwoch erneut gedroht, die Abstimmung nicht zuzulassen. Grund ist eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann. May ist bereits zwei Mal mit ihrem Abkommen im Parlament gescheitert.

Bercow machte deutlich, dass sich der Vorschlag daher «substanziell» von den beiden vorherigen Versuchen unterscheiden muss. Leadsom sagte, die Vorlage der Regierung werde Bercows Anforderung erfüllen. Details nannte sie zunächst nicht.

Die Regierung erwägt Berichten zufolge, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach könnte am Freitag nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Die Regierung könnte damit gleichzeitig die Anforderungen von Parlamentspräsident Bercow erfüllen und ihre Chancen auf einen Erfolg erhöhen. Nachteil wäre aber, dass auch bei einer Zustimmung des Parlaments eben noch nicht das gesamte Vertragspaket unter Dach und Fach wäre.

May zog alle Register, um ausreichend Unterstützung zu bekommen. Die Premierministerin hat ihren baldigen Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen im Unterhaus doch noch angenommen werden. Etliche Widersacher in ihrer Konservativen Partei gaben ihren Widerstand daraufhin auf. Doch die nordirische Protestantenpartei DUP, auf deren zehn Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, sperrt sich weiter. May muss daher auf Unterstützung aus der Opposition hoffen.

Die Zeit drängt: Ende der Woche läuft eine von der EU gesetzte Frist ab. Sollte das Brexit-Abkommen bis dahin nicht angenommen sein, muss May möglicherweise eine Verlängerung über den 22. Mai hinaus beantragen - mit Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl.

Ohne Zustimmung zum Deal soll London vor dem 12. April eine Alternative vorlegen. Darüber würde wohl ein EU-Sondergipfel beraten. Welche Linie die Staats- und Regierungschefs dann abstecken, ist offen, wie ein hoher EU-Beamter nach dem Gipfel vor einer Woche sagte.

Denkbar wäre ein langer Aufschub um Monate oder Jahre, wenn die Briten an der Europawahl vom 23. bis 26 Mai teilnehmen. Will London das nicht, könnte die Frist bis zum 22. Mai verzögert werden, dem Tag vor der Wahl. Die Frage wäre aber, wozu dies dienen soll.

Die EU-Kommission forderte Großbritannien nochmals auf, eine klare Linie beim Brexit zu finden. Mit Blick auf die Voten des britischen Parlaments über das mögliche Vorgehen beim EU-Austritt sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag: «Wir haben gestern Abend acht Neins gezählt. Wir brauchen jetzt ein Ja zum Weg nach vorn.»

Die britischen Abgeordneten hatten über acht Alternativen zum Brexit-Kurs der britischen Premierministerin abgestimmt - doch hatte kein Vorschlag eine Mehrheit bekommen. Sehr klar war aber die Ablehnung der Variante, zum neuen Brexit-Termin 12. April ohne Vertrag aus der Europäischen Union auszuscheiden. Am Montag sind im Unterhaus weitere Abstimmungen geplant.

Die britische Wirtschaft zeigt sich zunehmend entnervt von der Blockade im britischen Parlament. Der Vorsitzende des britischen Handelskammerverbands BCC, Adam Marshall, machte am Donnerstag seinem Ärger Luft. «Wir sind frustriert. Wir sind verärgert», sagte Marshall. Die Politik habe die Wirtschaft im Stich gelassen und jage Chimären hinterher. «Drei Jahre sich im Kreise drehen. Drei Jahre sind genug» sagte Marshall. «Unternehmen sind kein bisschen schlauer, wie ein chaotischer Austritt am 12. April vermieden werden kann.»