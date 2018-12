Mann bedroht Frauen mit Waffe und verschanzt sich in Gebäude

Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa) - Ein bewaffneter Mann hat in einem Gebäude im bayerischen Aschaffenburg zwei Frauen bedroht. Der ehemalige Mitarbeiter eines Unternehmens sei am Morgen mit einer Pistole in das Büro der Firma gekommen und habe die Frauen in seiner Gewalt gehabt, sagte ein Polizeisprecher.