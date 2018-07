Sicherheitspersonal steht vor einem Wahllokal in Bamako. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die Präsidentenwahl in Mali begonnen.

Sicherheitspersonal steht vor einem Wahllokal in Bamako. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die Präsidentenwahl in Mali begonnen. Foto: Baba Ahmed