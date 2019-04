In dem Unglücksbus kamen 29 Menschen ums Leben.

In dem Unglücksbus kamen 29 Menschen ums Leben. Foto: SIC

Polizisten, Journalisten, Einheimische und Touristen an der Kante, über die der Reisebus in die Tiefe gestürzt war. Foto: Andriy Petryna

Im Krankenhaus «Hospital Central do Funchal» werden Opfer des Busunglücks behandelt. Foto: Andriy Petryna

Ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe landet auf dem internationalen Flughafen in Funchal. Foto: Armando Franca/AP

Die Maschine war am Samstagmittag gegen 13 Uhr deutscher Zeit (12 Uhr Ortszeit) in Madeira gestartet. An Bord waren auch Ärzte.

Die Touristen waren bei dem Busunglück im Ort Caniço am Mittwochabend teilweise schwer verletzt worden. Die Flugzeit bis Deutschland beträgt etwa drei Stunden. Unklar ist, welchen Flughafen in Deutschland der Airbus ansteuert. 29 Insassen des Reisebusses waren bei dem Unfall ums Leben gekommen.