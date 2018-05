Polizei und Feuerwehr im Einsatz in der Nähe des Fundortes einer Fliegerbombe.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz in der Nähe des Fundortes einer Fliegerbombe. Foto: Tino Plunert

Ein Bagger ist in der Nähe der Fliegerbombe im Einsatz. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Foto: Roland Halkasch

In einer riesigen Messehalle statt im eigenen Zuhause verbrachten rund 9000 Dresdener die Nacht. Foto: Roland Halkasch

Polizeifahrzeuge sperren eine Straße in Dresden ab. Foto: Christian Essler

Dresden (dpa) - Nach der Teilexplosion der Fliegerbombe in Dresden versuchen die Experten am Donnerstag, näher an den Fundort zu kommen. Dazu soll zunächst ein spezieller Löschroboter den Blindgänger abkühlen.

«Danach wird ein gepanzerter Bagger an den Sprengkörper gebracht und soll ihn freilegen», sagte Thomas Geithner von der Polizei Dresden. Anschließend sollen Experten vom Kampfmittelräumdienst den 250 Kilogramm schweren Blindgänger untersuchen. Erst danach könne das weitere Vorgehen beraten werden.

Ziel sei es, die Räumung noch am Donnerstag abzuschließen, betonte Geithner. Allerdings sei nicht absehbar, wie lange die Bergung noch dauert. Bis dahin würden alle Sicherheitsvorkehrungen aufrecht erhalten.

Die geplante Entschärfung der Weltkriegsbombe in Dresden war am Mittwochabend missglückt - es kam zu einer Explosion. Dabei sind nach Angaben der Polizei wohl keine größeren Schäden entstanden. Dies habe eine erste Auswertung von Luftbildern ergeben. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden.