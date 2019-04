LKA nach großem Chemikalienfund in NRW eingebunden

Feuerwehr entdeckte Fässer

Preußisch Oldendorf (dpa) - Nach dem Fund von Tausenden Litern an Chemikalien und Dutzenden Gasflaschen in Nordrhein-Westfalen ist das Landeskriminalamt in die Ermittlungen eingebunden.