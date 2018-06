Kreuzpflicht in Bayern tritt in Kraft

Söder beim Papst

München/Vatikanstadt (dpa) - In Bayern gilt von heute an die umstrittene Kreuzpflicht für Landesbehörden. Auf Anordnung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll in allen Dienstgebäuden des Freistaates ein Kreuz im Eingangsbereich hängen.