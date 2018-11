Anzeige

Sie werde in einer Pressekonferenz in der Vertretung des Saarlandes in Berlin Stellung nehmen, kündigte die frühere saarländische Ministerpräsidentin im Internet-Kurzdienst Twitter an.

Kramp-Karrenbauer war am Montag vom Landesvorstand ihrer Partei einstimmig als Kandidatin der Saar-CDU nominiert worden. Ihre Arbeit als Generalsekretärin lässt sie wegen der Kandidatur weitgehend ruhen.

Neben Kramp-Karrenbauer gelten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn als chancenreiche Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Insgesamt haben bislang zwölf CDU-Mitglieder ihre Kandidatur für den Parteitag Anfang Dezember in Hamburg angemeldet.

Auch Nicht-CDU-Mitglieder sollen schon Bewerbungen an die Parteizentrale geschickt haben - zur Wahl dürfen sich aber nur Parteimitglieder stellen.