Kohle-Kommission kommt zu entscheidenden Beratungen zusammen

Suche nach dem Ausstiegspfad

Berlin (dpa) - Die Regierungskommission zum Kohleausstieg geht in die entscheidende Phase. Heute kommt das Gremium in Berlin erneut zusammen. Auch am Freitag ist eine Sitzung geplant. Dabei geht es um zentrale Fragen: Die Kommission soll einen Ausstiegspfad aus der Kohlestrom-Gewinnung aufzeigen.