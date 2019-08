Klöckner berät mit Verbänden über Nothilfen für den Wald

110.000 Hektar verloren

Berlin (dpa) - Angesichts massiver Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in den deutschen Wäldern will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Verbänden über Nothilfen beraten. Heute sind sie zu einem Gespräch in Berlin eingeladen.