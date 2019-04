Zierenberg/Kassel (dpa) - Ein Jogger ist in Hessen über eine Startbahn gelaufen und hat damit einen Segelflieger zum Absturz gebracht. Zwei Menschen hätten dabei schwere Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei über den Unfall in der Nähe von Kassel.

Vermutlich habe der Mann selbst gar nichts von dem Unglück am Donnerstagabend mitbekommen, er sei unerkannt weitergelaufen, möglicherweise mit Headset am Ohr. Die Beamten baten den Jogger, sich zu melden. Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr.

Der Mann war auf dem Flugplatz bei Zierenberg über die Startbahn gelaufen, als das Segelflugzeug gerade zum Abheben ansetzte. Ein Flugschüler sah ihn und schlug Alarm. Darauf brach die Flugsicherung den Start ab. Das Flugzeug stürzte aus rund fünf Metern zu Boden. An Bord waren ein 46 Jahre alter Fluglehrer und eine 17-jährige Flugschülerin. Beide wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht - die junge Frau im Rettungswagen, ihr Lehrer wegen der schweren Verletzungen sogar im Hubschrauber.