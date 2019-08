Salvinis Entscheidung, die Koalition aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung aufzukündigen, sei objektiv betrachtet «schwerwiegend» für das Land und lediglich auf persönliche Interessen zurückzuführen, sagte Conte am Dienstag im Senat in Rom. Conte warf Salvini auch «politischen Opportunismus» vor. Die Krise sei schädlich für das Land.

Salvini saß an Contes Seite, ebenfalls Sterne-Chef Luigi Di Maio. Mit Spannung wurde erwartet, ob Conte seinen Rücktritt ankündigen würde. Salvini hatte am 8. August das seit 14 Monaten bestehende Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt und eine schnelle Neuwahl gefordert.