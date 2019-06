Wahlsieger Ekrem Imamoglu jubelt in der Wahlnacht mit seinen Anhängern.

Anhänger von Ekrem Imamoglu haben sich in der Nacht in Istanbul versammelt.

Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlrune in einem Wahllokal.

Ekrem Imamoglu spricht nach seinem Wahlsieg zur Presse. Imamoglu hat nach Auszählung fast aller Stimmen die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen.

Binali Yildirim, Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei AKP, winkt zu seinen Anhängern bei einer Kundgebung in Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

