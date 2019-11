Iraks Ministerpräsident kündigt nach Protesten Rücktritt an

Eilmeldung

Bagdad (dpa) - Nach den wochenlangen Protesten gegen die Regierung im Irak will Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi seinen Rücktritt einreichen. Damit wolle er verhindern, dass das Land in weitere Gewalt und Chaos abgleite, teilte Abdel Mahdi am Freitag mit.