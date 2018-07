Häftling türmt mit Hubschrauber

Pilot gezwungen

Paris (dpa) - In Frankreich ist einem Häftling ein spektakulärer Ausbruch gelungen. Per Hubschrauber sei der 46-Jährige am Sonntag mit Hilfe bewaffneter Komplizen aus dem Gefängnis in Réau rund 50 Kilometer südlich von Paris geflüchtet, berichteten französische Medien.