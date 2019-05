Großrazzia gegen Organisierte Kriminalität in elf Städten

Schwerpunkt im Raum Köln

Essen (dpa) - Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden gegen Kriminelle vor. Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen in Essen und zehn weiteren Städten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen mit.