Großeinsatz wegen Brands in Mannheimer Hochhaus

Verpuffung im Müllschacht

Mannheim (dpa) - In einem Hochhaus in Mannheim ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Mehr als 110 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, teilte die Stadt Mannheim mit. Aus noch ungeklärter Ursache habe es am Sonntagmorgen im Müllabwurfschacht eine Verpuffung gegeben.