Großeinsatz nach dem Raubüberfall auf ein Café am Checkpoint Charlie in Berlin.

Großeinsatz nach dem Raubüberfall auf ein Café am Checkpoint Charlie in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Polizisten in Schutzausrüstung sperren die Straßen um die Kreuzung Kochstraße Friedrichstraße in der Nähe des Checkpoint Charlie ab.

Polizisten in Schutzausrüstung sperren die Straßen um die Kreuzung Kochstraße Friedrichstraße in der Nähe des Checkpoint Charlie ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schwerbewaffnet: Polizisten in Schutzausrüstung in der Nähe des Checkpoint Charlie.

Schwerbewaffnet: Polizisten in Schutzausrüstung in der Nähe des Checkpoint Charlie. Foto: Kay Nietfeld/dpa