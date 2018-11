Anzeige

Bielefeld (dpa) - Vor dem Landgericht Bielefeld beginnt heute ein Prozess um vergiftete Pausenbrote. Die Anklage wirft Klaus O. mehrfachen, versuchten Mord vor.

Der heute 57-jährige Deutsche soll jahrelang Arbeitskollegen in einem Unternehmen in Schloß Holte-Stukenbrock in Ostwestwestfalen mit hochgiftigen Substanzen auf deren Stullen gesundheitlich schwer geschädigt haben.

Ein Mitarbeiter des Anlagenbauers liegt seit Jahren im Koma, ein anderer ist schwer nierenkrank und auf die Dialyse angewiesen. Bis Anfang 2019 sind fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt. Zum Prozessstart will das Gericht nur die Anklage verlesen lassen.