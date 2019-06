Gewitter zum Wochenstart nach Hitze am Wochenende

Starkregen und Hagel möglich

Offenbach (dpa) - Nach dem sommerlichen Wochenende sind am Morgen von Westen teils starke Gewitter nach Deutschland gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen Nordrhein-Westfalens und starkem Gewitter in Teilen Niedersachsens.