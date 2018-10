Anzeige

Johnson habe keinen Sinn für Details, wenn es um wichtige Angelegenheiten wie den EU-Austritt gehe, sagte Finanzminister Philip Hammond der Boulevardzeitung «Daily Mail» am .

Die Chancen, dass Johnson May auf dem Posten des Regierungschefs ablösen könnte, schätzt Hammond als gering ein. «Ich erwarte nicht, dass es passiert.» Das Bedeutendste, was Johnson in seiner politischen Karriere erreicht habe, sei gewesen, die «Boris Bike» genannten Leih-Fahrräder auf Londons Straßen zu bringen. Johnson war von 2008 bis 2016 Bürgermeister der britischen Hauptstadt.

Gleichzeitig verteidigte Hammond in einem BBC-Interview die Brexit-Pläne der Regierungschefin. Es gebe keine Alternative, um Zollkontrollen zwischen der EU und Großbritannien zu vermeiden und gleichzeitig unabhängig von Brüssel Freihandelsverträge zu schließen. Johnsons alternative Brexit-Pläne entstammten dagegen einer «Fantasiewelt», so Hammond.

May will eine Freihandelszone mit der Europäischen Union für Waren, aber nicht für Dienstleistungen wie Bankgeschäfte. Dafür soll sich Großbritannien eng an Produktstandards und andere Regeln des EU-Binnenmarkts halten. Zollkontrollen am Ärmelkanal und zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland sollen durch ein kompliziertes System verhindert werden.

Johnson hatte die Brexit-Pläne der Premierministerin am Sonntag als Ergebnis «geistiger Verwirrung» und «lächerlich» bezeichnet. Er und andere Brexit-Hardliner fordern einen klaren Bruch mit Brüssel.