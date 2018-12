Anzeige

Der Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Nach Informationen der Feuerwehr hatte sich das Mädchen in dem brennenden Zimmer in einem Schrank versteckt. Feuerwehrleute konnten das Kind am Montagnachmittag nur noch leblos bergen.

Andere Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum es in der Wohnung im achten Stock gebrannt hatte, war zunächst unklar.