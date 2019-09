Fünf Touristen bei Busunglück in Neuseeland getötet

Schweres Unglück bei Rotorua

Wellington (dpa) - Bei einem schweren Busunglück in Neuseeland sind am Mittwoch mindestens fünf Touristen ums Leben gekommen. Der Bus mit einer Reisegruppe aus China überschlug sich nach Angaben der Polizei auf einer Straße in der Nähe der Stadt Rotorua.