Frau und drei Kinder erstochen: Vater vor Gericht

Bluttat in Gunzenhausen

Ansbach (dpa) - Zehneinhalb Monate nach einer tödlichen Gewalttat in einer Familie in Gunzenhausen in Bayern beginnt der Prozess gegen den Vater. Der 31-Jährige steht von heute an wegen vorsätzlicher Körperverletzung und vierfachen Mordes vor dem Landgericht Ansbach.