Polizisten und Einsatzkräfte stehen vor den Trümmern eines Gebäudes in Gaza, welches bei israelischen Luftangriffen auf die Stadt zerstört wurde. Foto: Mohamed Zarandah/Quds Net News

Ein Gebäude in Gaza-Stadt explodiert nach einem israelischen Luftangriff. Kurz vor Beginn der islamischen Fastenzeit hat sich die Gewalt zwischen militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen und Israel erneut gefährlich hochgeschaukelt. Foto: Ibrahim Khalaf/APA

Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen ist erneut gefährlich eskaliert. Militante Palästinenser feuern Hunderte Raketen auf Israel, eine davon ist in dieses Auto eingeschlagen. Foto: Ilia Yefimovich Foto: DPA

Palästinensische Einsatzkräfte löschen das brennende Wrack eines Autos in Gaza, in dem ein Hamas-Kommandeur bei einem israelischen Luftschlag getötet wurde. Foto: Ashraf Amra/APA