Eisglätte führt zu Unfällen mit Toten und Verletzten

Spiegelglatte Straßen

Albstadt/Nidda (dpa) - Bei mehreren Unfällen auf eisglatten Straßen sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Vor allem in Schwaben gab es am Freitagmorgen mehrere Unfälle.