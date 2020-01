Einschusslöcher in Büroscheibe des SPD-Politikers Diaby

Bundestagsabgeordneter

Halle (dpa) - Das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle ist angegriffen worden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, dass Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt wurden.