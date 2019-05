Drei Tote in Passauer Pension - Pfeile in den Körpern

Ermittlungen dauern an

Passau (dpa) - Bei den drei Toten in einer Pension in Passau sind Pfeile in den Körpern gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an, wie die Polizei weiter mitteilte.