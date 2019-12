Es sei schwer, den ruhigen und besonderen Charakter des Tieres in einem Satz zusammenzufassen. «"Once in a Lifetime" beschreibt es wohl am besten», sagte der Landwirt aus dem niedersächsischen Essen bei Cloppenburg. So eine Kuh habe man nur einmal im Leben.

«Lady Gaga» mochte den Laufsteg und stand seit Jahren im Rampenlicht von tierischen Schönheitswettbewerben. Seit 2013 gewann sie eine Schau nach der anderen. Die Model-Kuh war achtfache Mutter und kalbte zuletzt im September 2018. In ihrem Leben lieferte sie über 125.000 Liter Milch. Zuvor hatten andere Medien über den Tod des Tieres berichtet.