Eine Familie geht im baden-württembergischen Eggenertal an blühenden Kirschbäumen vorbei.

Eine Familie geht im baden-württembergischen Eggenertal an blühenden Kirschbäumen vorbei. Foto: Patrick Seeger

Ein Jugendlicher nutzt das Frühlingswetter in Kiel für eine Segeltour.

Ein Jugendlicher nutzt das Frühlingswetter in Kiel für eine Segeltour. Foto: Frank Molter