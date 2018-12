Soldaten der ukrainischen Armee sind auf dem Weg in die Ostukraine.

Soldaten der ukrainischen Armee sind auf dem Weg in die Ostukraine. Foto: Alexander Shulman/AP

Eines der drei ukrainischen Schiffe ist nach der Beschlagnahmung mit sichtbaren Schäden in der Nähe der Meerenge von Kertsch angedockt.

Eines der drei ukrainischen Schiffe ist nach der Beschlagnahmung mit sichtbaren Schäden in der Nähe der Meerenge von Kertsch angedockt. Foto: AP