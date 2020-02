Feuerwehrfahrzeuge fahren in dichtem Rauch in der Region Canberra auf einer Straße, an deren Seiten das Gras brennt.

Feuerwehrfahrzeuge fahren in dichtem Rauch in der Region Canberra auf einer Straße, an deren Seiten das Gras brennt. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Koala Ian ist einer von 20 Beutelsäugern, die in der Australischen Nationaluniversität in Canberra untergekommen sind.

Koala Ian ist einer von 20 Beutelsäugern, die in der Australischen Nationaluniversität in Canberra untergekommen sind. Foto: Subel Bhandari/dpa

Die Buschfeuer im Orroral Valley südlich von Canberra leuchten in der Dunkelheit in den Hügeln.

Die Buschfeuer im Orroral Valley südlich von Canberra leuchten in der Dunkelheit in den Hügeln. Foto: Liu Changchang/XinHua/dpa

Feuerwehrmänner löschen in der Nähe von Michelago, New South Wales, einen Buschbrand.

Feuerwehrmänner löschen in der Nähe von Michelago, New South Wales, einen Buschbrand. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Die Buschbrände in Australien wüten weiter. Ein Hubschrauber wirft Löschwasser auf ein Feuer in der Nähe von Bumbalong, südlich der Hauptstadt Canberra, ab.

Die Buschbrände in Australien wüten weiter. Ein Hubschrauber wirft Löschwasser auf ein Feuer in der Nähe von Bumbalong, südlich der Hauptstadt Canberra, ab. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

«Das Feuer wächst, es kann unvorhersehbar werden», warnte der Regierungschef des Hauptstadtterritoriums, Andrew Barr. Die Beauftragte für den Katastrophenschutz, Georgeina Whelan, sagte, dass die Brände ihrerseits die Wetterverhältnisse beeinflussten. Sie warnte, dass Autofahren in der Gegend extrem gefährlich sei.

In der Hauptstadt-Region hatten die Behörden am Freitag den Notstand ausgerufen. Die Flammen haben dort schon 35.000 Hektar Land vernichtet, das entspricht knapp der Hälfte der Fläche Hamburgs. In Canberra und Umgebung, wo jetzt Sommer ist, ist es um die 42 Grad heiß und obendrein windig, was die Lage noch verschlimmert. Im Bundesstaat New South Wales, der das Hauptstadtterritorium auf allen Seiten umschließt, brennen derzeit mehr als 60 Feuer.

Insgesamt sind bei den Bränden in Australien seit September schon mehr als 12 Millionen Hektar Land (120.000 Quadratkilometer) verwüstet worden, etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands. Mindestens 33 Menschen kamen ums Leben.

Starke Regenfälle wurden am Samstag aus dem südlichen Bundesstaat Victoria mit der Hauptstadt Melbourne gemeldet. Es regnete allerdings nur im Westen und Süden Victorias, während es im Osten weiter brannte. «Wenn es ums Wetter geht, ist das wirklich eine Erzählung von zwei Staaten», sagte Victorias Katastrophenschutzbeauftragter Andrew Crisp.

Die Buschbrände setzen aber nicht nur den Menschen zu, sondern auch den Tieren. Besonders heftig betroffen sind Koalas und müssen womöglich in Teilen des Landes als «gefährdet» eingestuft werden, wie Umweltministerin Sussan Ley sagte.

20 der Beutelsäuger, die den verheerenden Bränden mit knapper Not entronnen sind, haben jetzt in einem Gebäude der Australischen Nationaluniversität in der Hauptstadt Canberra ein Zuhause gefunden. Die Wissenschaftler dort sprechen von einem «Fünf-Sterne-Koala-Hotel». Denn die possierlichen Beuteltiere werden bestens versorgt: Sie bekommen ihre Lieblingsspeise Eukalyptus in rauen Mengen, Wasser und warme Decken, auf denen sie schlafen.

Acht der Koalas stammen aus dem Tidbinbilla Naturschutzgebiet nahe Canberra und zwölf aus dem rund 100 Kilometer entfernten Two Thumbs Wildlife Sanctuary und Umgebung, einem bekannten Koala-Lebensraum. James Fitzgerald, Eigentümer von Two Thumbs, berichtet, dass er schon einmal Tiere aus dem Reservat gerettet und zurückgebracht habe, als die Gefahr vorbei schien. Doch die Flammen kehrten wieder und töteten tausende Tiere. Unter ihnen war auch das Koala-Weibchen Greta, benannt nach der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. «Es war eine der wenigen wachsenden Koala-Populationen, das ist einfach fürchterlich», sagt die Ökologin Karen Marsh.