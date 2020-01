Bürgermeister von Kamp-Lintfort erhält Personenschutz

Staatsschutz sieht Gefährdung

Düsseldorf/Kamp-Lintfort (dpa) - Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort am Niederrhein, Christoph Landscheidt (SPD), erhält seit einigen Tagen Personenschutz. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag dem Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf mit.